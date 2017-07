Rozpoczynamy blogową podróż po świecie kamieni szlachetnych!

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak długą drogę musi przejść kamień, by pokazać swoje wewnętrzne piękno, stać się klejnotem i finalnie trafić do naszych szkatułek, jako biżuteria. Dlatego chcemy cię zabrać w podróż po niepokornej materii i bogactwach Ziemi. Plecaki spakowane? No to ruszamy!