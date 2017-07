9,3 miliona USD – to rekordowa cena za naszyjnik z Jadeitu, która padła na aukcji Christie’s w Hong Kongu.

Jadeit cesarski (zwany również żadem cesarskim) należy do szerokiej rodziny jadeitów. Jednak ze względu na swoją unikalność, czystość i klarowność barwy jest najbardziej pożądaną z odmian. Półprzezroczysty hipnotyzuje szmaragdowym odcieniem zieleni. Na jego punkcie szaleją Chiny. Wkrótce podbije cały świat. Moje serce już podbił.

„Złoto ma jakąś wartość, wartości jadeitu ocenić się nie da”…

Jak mawiał Konfucjusz. Jest jednym z najdroższych i najbardziej poszukiwanych kamieni na świecie. Od wieków. O jego wielkiej drogocenności pojawiały się wzmianki od czasów wypraw Corteza do Meksyku. Podobno po pierwszym spotkaniu Montezuma z Cortezem powiedział “Dzięki niebiosom, że szukają tylko złota i srebra, a nie wiedzą nic o chalchihuitlu”. Szczególnie popularne wśród arystokracji, a jakość i liczba przedmiotów z niego zrobionych świadczyły o pozycji społecznej ich posiadacza.

Mistyczna moc

Od tysięcy lat wiązano z nim moce lecznicze, podobno świetnie zwalcza dolegliwości nerkowe. Stąd też się wzięła jego nazwa – z hiszpańskiego “piedra de hijada”, co oznacza “kamień lędźwiowy”. Trochę przyziemna nazwa, jak na tak piękny kamień. No cóż… Wierzono po prostu, że chroni właściciela przed chorobami kręgosłupa. Natomiast w kulturze chińskiej jadeit już od czasów starożytnych symbolizował jedność ducha i umysłu. Chińska kultura uoasabia go z pięknem i wartościami duchowymi.

Krwawy diament Birmy

Mniej chlubna historia jadeitu łączy się z Birmą, w którym wydobywa się najpiękniejszą odmianę – jadeit cesarski. Oficjalna sprzedaż jadeitu w Birmie to 530 mln euro. W szarej strefie mowa nawet o miliardach rocznie. Jego wydobycie okryte jest konfliktem etnicznym oraz problemami z bezpieczeństwem w kopalniach, które w czasach junty należały do birmańskich wojskowych. Największe złoża jadeitu wysokiej jakości znajdują się w Hpakant w stanie Kachin, który graniczy z Chinami.

Bajońskie sumy na rynku jubilerskim

Najbardziej pożądane jadeity charakteryzują się czystością i klarownością barwy. Nie powinny się w nim znajdować żadne niedoskonałości, a te najlepsze okazy są szlifowane w postaci kaboszonów. Szmaragdowozielone zabarwienie zawdzięcza obecności chromu.

9,3 miliona USD – to rekordowa cena za naszyjnik z Jadeitu, która padła na aukcji Christie’s w Hong Kongu.

PAMIĘTAJ!